Клиенты, погасившие или рефинансировавшие ипотечный кредит, продолжают сталкиваться с увеличением сроков возврата закладных. После снятия ограничений весной число жалоб на задержки при снятии или перерегистрации обременения только растет, сообщают в кредитных организациях.



В «Народном рейтинге» увеличивается число жалоб на задержки при снятии обременения с ипотечных квартир. Клиенты, которые погасили кредит или рефинансировались в другом банке, месяцами ждут закладную из Росреестра. Некоторым заемщикам приходится платить повышенную ставку из-за несвоевременного переоформления залога. Большинство жалоб приходится на клиентов крупнейших ипотечных банков: ВТБ, СберБанка, Газпромбанка и других.

Проблемы с задержками при возврате закладных на недвижимость начались в мае, когда МФЦ открылись после режима нерабочих дней. К накопившимся за время ограничений очередям прибавился возросший поток заемщиков, рефинансирующих кредиты на фоне рекордно низких ставок. Из-за этого сроки выдачи закладных продолжают увеличиваться. «Поток обращений, связанных с увеличенными сроками выдачи документов, действительно, растет. Основная доля приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть», — рассказывают в ВТБ.

Дело в том, что ипотечные закладные банк может получить в МФЦ или Росреестре. В МФЦ документы попадают после регистрации в Росреестре. Однако если в течение 30 дней заявитель (в данном случае банк) не забрал закладную, она передается на хранение в филиал Федеральной кадастровой палате Росреестра. Ряд многофункциональных центров в настоящее время работают по предварительной записи, и банки не успевают записаться в МФЦ, чтобы забрать закладную, объясняют в пресс-службе Росреестра. В результате представителю кредитной организации приходится запрашивать документы из архива. К примеру, на сегодняшний день закладные каждого пятого ипотечного заемщика ВТБ находятся в архиве Росреестра, из-за этого сроки их выдачи клиентам увеличены.

Выплатившие ипотеку заемщики столкнулись с трудностями вывода квартир из залога По словам экспертов, у первоначального кредитора нет финансовых мотивов задерживать выдачу закладной, ведь кредит уже погашен.

Увеличились также и сроки оформления ипотеки, что в «Уралсибе» связывают с изменением механизма подачи документов в МФЦ в период пандемии. В частности, теперь юрлица не могут одновременно подавать документы нескольких заемщиков сразу в два-три окна, то есть нужно ждать завершения оформления первого заемщика, и не могут обращаться в любой МФЦ, а только в специально отведенные. «Порядок получения закладной изменился: теперь если не было заявления от банка на выдачу закладной, представитель инициирует запрос в канцелярию Росреестра (сроки рассмотрения — один — три месяца)», — отмечают в банке.

Еще одна причина задержек в выдаче закладных — рост объемов рефинансирования ипотеки в банках. К примеру, в Росбанке количество запросов на снятие обременения увеличилось на 30% по сравнению с 2019 годом, рассказывает руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса банка Игорь Дмитриев.

Тем не менее с проблемами столкнулись не все банки. К примеру, в Райффайзенбанке и Абсолют Банке сообщают, что фактическое время снятия обременения не увеличилось. «В некоторых регионах, например, в Перми и Новосибирске произошли изменения в процедуре записи на подачу документов, что позитивно отразилось на возможности быстрой подачи документов», — отмечает управляющий директор Абсолют Банка Екатерина Гольянова.

«Для упрощения процесса выдачи закладных нужна совместная работа банков и Росреестра по внедрению дистанционных сервисов и отказу от части контрольных процедур на каждом этапе. ВТБ к такому диалогу готов, ожидаем решение со стороны Росреестра», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru