Наблюдательный совет Московской биржи 27 ноября рассмотрит вопрос о создании комитета по рынку кредитов и утверждении положения о нем, пишет «Коммерсант» . Это следует из раскрытия информации. Как сообщил источник на фондовом рынке, рынок кредитов биржа планирует создать до конца года. Предполагается, что в рамках направления аккредитованные банки будут предоставлять заемные средства широкому кругу клиентов с использованием биржевой инфраструктуры. По информации другого источника, кредиты будут беззалоговые и, скорее всего, кратко- и среднесрочные. На первом этапе предполагаются нулевые биржевые тарифы.

Директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов подтвердил, что в декабре планируется запустить рынок кредитов, в рамках которого банки — участники фондового рынка и рынка депозитов Московской биржи смогут предоставлять кредитные ресурсы другим банкам, а также брокерам и нефинансовым компаниям. По его словам, рынок будет функционировать на двусторонней основе без участия ЦК.

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Рынок кредитов будет особенно интересен средним и малым банкам, которым недоступны крупные корпоративные клиенты, считают в банках. Новый сектор рынка — это доступ к крупным корпоративным клиентам. По оценке представителей кредитных организаций, ставки по кредитам будут с небольшой премией к рынку РЕПО и корпоративным облигациям и достаточно интересны для компаний. Также среди плюсов они назвали прозрачные котировки, низкие комиссии (на этапе пилота), возможность привлечь средних и мелких участников рынка к торгам. В числе потенциальных проблем отмечен единый «стакан» для всех заемщиков, поскольку часто банки регулируют ценой стоимость заимствований для контрагентов разной категории качества, а также, возможно, высокие комиссии после 2021 года.