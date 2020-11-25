Женщины стремятся отодвинуть возраст выхода детей на рынок труда, пишут «Известия» . Это следует из опроса Superjob. Сервис выяснил у родителей детей 7—16 лет, каков, на их взгляд, минимальный возраст, с которого ребенок может начать работать. Так, 24% матерей и 16% отцов высказались за подработку ребенком не раньше 18 лет.

Работу ребенка до 12 лет считают допустимой 3% родителей, с 12—13 лет — еще 5%. Большинство респондентов считают, что работать и подрабатывать ребенок может только после получения паспорта: с 14—15 лет — 26%, с 16—17 лет — 29%, после совершеннолетия — 19%. При этом 13% родителей говорят, что ребенку не нужно работать, пока он не получит профессию. Идею о том, чтобы ребенок начал зарабатывать в возрасте 14—15 лет, поддерживают 27% мужчин и 25% женщин, в возрасте 12—13 лет — 6% мужчин и 4% женщин, до 12 лет — 4% и 2% соответственно.

В России более 18 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет оформились самозанятыми Каждый четвертый российский школьник пытается реализовать свой бизнес-проект.

По сравнению с результатами аналогичных опросов прошлых лет заметно, что родители стали отодвигать время выхода детей на рынок труда, отмечает Superjob. Точку зрения, что ребенок не должен подрабатывать, пока не выучится на профессию, ранее разделяли 5—6% родителей, сегодня — 13%.

