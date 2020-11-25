📰 Рубль восстанавливается слабей, чем мог бы, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Об этом пишет «Российская газета» . По его словам, в наступающем месяце рубль вполне может вернуться в рамки тренда на рост к доллару. Высоки шансы ослабления доллара, что будет на руку российской валюте и нефти. Настораживает то, как рынки буксуют на вершинах уже какое-то время, а рубль — сопротивляется выходу на новый уровень к доллару и переходу на полноценный тест 75. Точно так же евро не отходит от 90, переживая явный интерес покупателей на спаде к этому круглому уровню.



📰 В первый час торгов на американской бирже NASDAQ бумаги российского онлайн-ретейлера Ozon выросли на 42% — до 42,4 доллара за ADS, пишут «Известия» . Листинг компании на Московской бирже несколькими часами ранее тоже оказался успешным. Американские депозитарные расписки Ozon подорожали на треть и превысили 3 тыс. рублей за бумагу. IPO Ozon вызвало ажиотаж на рынке. Заявки на покупку акций онлайн-ретейлера были закрыты в понедельник вечером. Верхняя граница цены за бумагу поднялась с 27,5 до 30 долларов, а объем привлеченных Ozon средств на IPO может превысить 1 млрд долларов. Аналитики называют бумаги компании модными и «перегретыми» и не ожидают от компании выплат дивидендов.

📰 Forbes поспорил с Bloomberg о месте Маска в списке богатейших людей мира, пишет РБК . Ранее Bloomberg ставил основателя Tesla на второе место после владельца Amazon Джеффа Безоса. Forbes считает, что Маск лишь третий, а на второй позиции находится французский магнат Бернар Арно. По мнению Forbes, во-первых, Маск заложил более половины своей доли в Tesla в качестве обеспечения по личным займам, поэтому журнал оценивает его долю и 25-процентным дисконтом. Также Forbes применяет 10-процентный дисконт к доле миллиардера в компании SpaceX. Таким образом, доля бизнесмена в космическом гиганте составляет только 20 млрд долларов.

📰 Для привлечения инвестиций в научные разработки вузов и научно-исследовательских институтов Минэкономразвития готово разрешить разработчикам передавать бизнесу исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности: патенты предлагается учитывать в качестве вклада в уставный капитал компаний, пишет «Коммерсант» . Сейчас коммерциализации технологий препятствуют риски потенциальных инвесторов потерять вложения в отсутствие эксклюзивных прав на их использование — и научные разработки, активно финансируемые бюджетом, остаются нереализованными.

📰 Минпромторг предлагает субсидировать затраты маркетплейсов на логистику, чтобы поддержать через них экспорт продукции российских поставщиков, пишет «Коммерсант» . Ведомство разработало проект постановления правительства, который был направлен крупнейшим участникам рынка, сказал знакомый с разработкой источник издания. Чиновники предлагают выделить 1,5 млрд рублей на три года, но только маркетплейсам без иностранного участия. Таким образом, Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» не смогут претендовать на субсидии в отличие от Wildberries, указывают эксперты. По их мнению, в поддержке нуждаются скорее мелкие поставщики таких площадок.

