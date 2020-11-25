В 2021 году 45% россиян рассчитывают нарастить личные доходы, 37% — увеличить накопления, а 29% — найти новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Главное желание россиян в 2021 году — увеличить личные доходы: об этом заявили 45% респондентов. Самая высокая доля желающих улучшить свое финансовое положение — на Северном Кавказе (51%), относительно низкая — в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41%).

Желание увеличить личную финансовую «подушку безопасности» (в среднем по стране о накоплениях заявили 37% респондентов) наиболее сильно выражается у жителей Северо-Западного (44%) и Южного (43%) федеральных округов.

Для 29% самая важная цель в 2021 году — поиск новой работы. Больше всего таких на Северо-Западе (36%), меньше всего — в Сибири (23%) и на Урале (24%).

«Работа.ру»: 58% россиян ожидают тяжелого года, 43% планируют смену работы В числе прочего выяснилось, что 18% респондентов в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку.

Накопить на крупную покупку в новом году мечтают 27% респондентов. У 26% россиян задача на 2021 год — погасить кредит. Наиболее высока доля тех, кто мечтает рассчитаться по кредитам в новом году, на Дальнем Востоке (34%). Меньше всего таких ответов на Урале (21%) и в Московском регионе (22%).

Каждый десятый россиянин намерен в новом году взять ипотеку (в том числе 13% жителей Приволжского федерального округа и только 5% — Дальневосточного).

Также у 10% россиян в планах на 2021 год открытие собственного бизнеса. Наиболее велика доля желающих рискнуть на Дальнем Востоке (16%), наименее — на Северо-Западе (6%), а также в Москве и Московской области (7%).

Из-за пандемии коронавируса 43% россиян ожидают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, 23% — отложить крупную покупку. 20% собираются в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды.

Как показал опрос, 16% россиян считают, что станут в новом году богаче. Главные оптимисты живут в Южном федеральном округе (21%), тогда как на Урале и в Сибири так думают только по 12% жителей.



Опрос проведен 20—23 ноября по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.