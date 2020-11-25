Объем досрочно погашенных ипотечных ссуд в III квартале достиг 524,8 млрд рублей, пишет РБК , ссылаясь на данные ЦБ. Это рекордный квартальный показатель для российского рынка, такого роста числа досрочных погашений не было минимум с 2018 года. В июле — сентябре объем кредитов, закрытых раньше срока, на 82,2% превысил показатель аналогичного периода 2019 года. По сравнению со II кварталом 2020-го досрочка по ипотеке выросла почти в полтора раза.

По словам аналитика рейтингового агентства НКР Егора Лопатина, на фоне снижения процентных ставок по вкладам как рублевым, так и валютным в кризисный период заемщики могли использовать часть «финансовой подушки» на погашение кредитов. В досрочном закрытии ипотеки также могли быть заинтересованы те, кто рассчитывал взять новый кредит по льготной ставке 6,5%, отметил Лопатин.

В ВТБ, Росбанке и Промсвязьбанке рост числа досрочных погашений объясняют повышенным спросом на рефинансирование. По оценке аналитического центра «ДОМ.РФ», в январе — октябре 13,7% выдаваемых ипотечных кредитов использовались для погашения старых, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 8,4 процентного пункта. За девять месяцев 2020 года российские банки выдали ипотечные ссуды на 3,25 трлн рублей, примерно 445 млрд рублей из них были направлены на погашение старой задолженности. По оценкам ОКБ, средний срок погашения ипотечного кредита в России составляет чуть больше семи лет (89 месяцев).

Рост досрочки при погашении ипотеки в III квартале подтвердили в СберБанке, ВТБ, Росбанке, банке «Санкт-Петербург» и Промсвязьбанке. В Райффайзенбанке, Абсолют Банке и «Ак Барсе» такой тенденции не наблюдали. Рост рефинансирования поддержит показатели досрочных погашений, отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. По ее словам, тенденция может продлиться на рынке еще около года.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина не уверена, что на фоне второй волны пандемии россияне продолжат активно закрывать ипотечные кредиты раньше срока. Ситуация остается непредсказуемой, а реальные доходы населения падают — в этих условиях увеличение объемов ранних погашений ипотеки маловероятно, считает эксперт.