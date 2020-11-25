Почта Банк начал эквайринговое обслуживание платежных карт JCB. Об этом в среду объявили в кредитной организации.

Как отмечается в сообщении, теперь снимать наличные с карт JCB, а также совершать по ним оплату товаров и услуг можно во всех банкоматах банка (более 4,8 тыс. единиц), а также в POS-терминалах (более 55 тыс.), расположенных в отделениях Почты России.



«Проект реализован при технологической поддержке процессинговой компании «МультиКарта», которая осуществила обновление программного обеспечения, тестирование и координацию работ с платежной системой», — уточняется в релизе.