Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила главу комитета по социальной политике Совфеда Инну Святенко для профилактики «искусственной безработицы» изучить возможность сохранения кредитных каникул для тех, кто после потери работы в условиях пандемии затем официально устроился на работу.

Выступая на научно-практической конференции «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика», Москалькова отметила, что уполномоченные фиксируют в регионах рост безработицы, притом что есть свободные рабочие места, в том числе для квалифицированных специалистов. «Оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредит, люди не оформляются официально на работу», — сказала Москалькова.

По ее словам, в связи с этим вернулась практика выплаты так называемых черных зарплат в конвертах. «Очень важно посмотреть на законодательство, может быть, для тех, кто идет на работу, у них оставить налоговые каникулы до конца пандемии вне зависимости от того, есть работа или нет. Я бы попросила вас поработать над тем, чтобы у нас не создавалась искусственная безработица и люди могли получать белую зарплату», — добавила Москалькова.