На фоне роста цен на недвижимость доступность жилья может упасть, несмотря на программу ипотеки на новостройки под 6,5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме. Своевременное завершение программы льготного ипотечного кредитования позволит избежать формирования «пузырей» на этом рынке, считает она.

Набиуллина отметила, что льготная программа помогла гражданам сохранить возможность улучшения жилищных условий и поддержала застройщиков. «Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку», — отметила глава ЦБ.

Зампред ЦБ: рост цен на новостройки в России нивелирует выгоду от льготной ипотеки По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, в Москве и Подмосковье цены на жилье выросли примерно на 16%.

«Своевременное завершение антикризисной программы позволит избежать формирования «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — добавила Набиуллина.

Напомним, программа льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% годовых была запущена в конце апреля. В конце октября правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.