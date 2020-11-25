Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2020 году может достичь 3,5 трлн рублей, а ипотечный портфель российских банков может увеличиться на 20—25%. Такой оценкой поделилась с ТАСС вице-президент — старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова.

«По нашим оценкам, выдачи ипотечных кредитов в 2020 году достигнут около 3,5 триллиона рублей, причем четверть от этого объема составят льготные кредиты. Суммарный ипотечный портфель банковского сектора в этом году может вырасти на 20—25%», — сказала она.

Эксперт отметила, что драйвером роста ипотечного кредитования остаются рекордно низкие ставки. Однако, по ее мнению, тренд на снижение ипотечных ставок на данный момент близок к исчерпанию.

Набиуллина призвала своевременно завершить программу льготной ипотеки на новостройки Глава ЦБ указала на повышение цен на жилье на первичном рынке, которое опережает и инфляцию, и рост доходов населения.

Также на рост ипотечного кредитования может оказать влияние механизм счетов эскроу при приобретении жилья в новостройках, считает директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко. По его мнению, в IV квартале ипотека также покажет заметный рост. «Вместе с этим мы не считаем, что это может обусловить образование «пузыря активов», аналогичного тому, который мы отмечали в России несколько лет назад», — говорит Вороненко. Так, в 2021 году рост ипотечного кредитования может замедлиться и составить около 15% против прироста на 24% в 2018 году и на 15% в 2019-м, считает эксперт.

В международном рейтинговом агентстве Fitch напоминают, что за январь — сентябрь портфель ипотечных кредитов в РФ вырос на 16%, и ожидают прироста примерно в 20% по итогам года. «За три квартала 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Важно понимать, что в статистику выдач также попадают рефинансированные кредиты, чем значительнее падение ставки, тем заметнее этот компонент. Ставки по ипотеке в 2020 году находятся на исторически минимальных уровнях, что оказывает положительный эффект на спрос», — комментирует Антон Лопатин, курирующий аналитику банковского сектора в Fitch.



Эксперты всех рейтинговых агентств также сошлись во мнении, что рост ипотеки не приведет к увеличению объема потребкредитов на первоначальный взнос. «Банки обычно внимательно отбирают заемщиков: ипотека выдается клиентам со стабильными источниками дохода, и лимитируется показатель месячного платежа к доходу заемщика. Также учитываются долги заемщика в других банках. Скорее всего, заемщику, который собирается финансировать первоначальный взнос за счет потребкредита, будет отказано в ипотечном кредите», — отмечает Лопатин.