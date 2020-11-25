Банк России установил официальные курсы валют на 26 ноября.

Курс доллара понизился на 34,19 копейки, составив 75,4727 рубля (75,8146 рубля на 25 ноября). Курс евро снизился менее чем на копейку — до 89,888 рубля (89,8934 рубля на 25 ноября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,5 рубля (минус 2 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,81 рубля (минус 13 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,32—75,63 рубля за доллар и 89,73—90,06 рубля за евро.