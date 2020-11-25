Рост кредитования в РФ происходит без опасного увеличения долговой нагрузки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

«Снижение ставок, которое произошло за последние годы в результате снижения инфляции и было усилено переходом к мягкой денежно-кредитной политике, делает для граждан и бизнеса кредит менее обременительным. Рост кредитования у нас происходит без опасного роста долговой нагрузки», — отметила председатель ЦБ.

Согласно данным регулятора, по итогам десяти месяцев 2020 года корпоративное кредитование выросло на 8,7%, что в два раза больше, чем за весь 2019 год, а розничное — на 12%. Ипотечное кредитование за девять месяцев выросло на 14%.



«Надо понимать, что заемные средства для многих компаний сейчас не столько ресурс для развития, сколько возможность остаться на плаву. И люди тоже брали кредиты, чтобы поддержать уровень потребления, когда во втором квартале столкнулись со снижением доходов. Так что в цифрах кредитования сидит и эта составляющая временного роста спроса на кредит для сглаживания последствий экономического спада», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, по мере выхода из кризиса темпы роста кредитования станут соответствовать темпам роста экономики и доходов населения.