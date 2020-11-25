Работа, которую ведут федеральные и региональные власти, позволяет оперативно устранять проблемы и избежать в России коллапса в здравоохранении на фоне пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о настроениях в обществе и о том, что могут предложить власти обеспокоенным пандемией россиянам, представитель Кремля отметил, что «есть и федеральный план, есть и работа губернаторов на местах». «Все это есть, все это реализуется, — подчеркнул он. — Именно это не позволяет случиться коллапсу в здравоохранении, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе».

Песков напомнил, что в России для борьбы с пандемией принимаются «точечные меры, не связанные с локдауном». По его словам, «эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии сокращается». «В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так. Где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти, — добавил пресс-секретарь президента. — Это реальность, с которой нам надо жить, это реальность, которая заставляет федеральные власти, региональные власти работать в круглосуточном режиме».

Отвечая на вопрос, какие настроения Кремль фиксирует в обществе на фоне распространения коронавируса, Песков заявил: «Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия». «Оптимизма, к сожалению, не добавляет», — заметил он. По словам представителя Кремля, «в условиях пандемии невозможно избежать, к сожалению, [ее] влияния на настроения в обществе».