Госдума во втором чтении приняла законопроект, уточняющий понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Документ определяет также случаи, когда сотрудник может быть временно переведен на «удаленку» без его согласия. Речь идет о случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В соответствии с законопроектом, трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником «трудовой функции» дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте. Также закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.

Работодатели смогут объявить простой при отсутствии возможности перевести сотрудников на «удаленку» Согласно поправке ко второму чтению законопроекта об удаленной работе, оплата такого простоя будет происходить на общих основаниях — в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, «если иное не предусмотрено коллективными договорами, соглашениями».

При временном переводе на «удаленку» работодатель обеспечит работника необходимым оборудованием, а если работник использует свою технику — компенсирует ему расходы в порядке и размерах, утвержденных локальным актом. Также ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. Договор с дистанционным работником может быть расторгнут, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.