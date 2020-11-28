В чат-боте «БКС Мир инвестиций» появились новые функции, сообщили в компании. Теперь пользователи бота в Telegram могут получать графики акций и узнавать текущую стоимость нужных бумаг, выставлять лимитные заявки, закрывать позиции, а также просматривать весь свой портфель.



«Инвесторы, желающие купить или продать акцию по определенной цене, теперь могут выставлять в чат-боте лимитные заявки. Для этого нужно дать поручение купить бумагу, а на экране подтверждения выбрать лимитную заявку и указать свою цену. Пока заявка не исполнилась, ее можно отозвать — для этого в чате предусмотрена кнопка «Отменить». Функция закрытия коротких или длинных позиций работает так: достаточно, например, сказать:«Закрой позицию по Сбербанку». Бот сделает все необходимые расчеты», — уточняется в релизе.

Чат-бот также научился показывать инвестору весь его портфель: бумаги и финансовые инструменты, которые в него входят. Сервис продемонстрирует, как изменилась их стоимость с момента покупки. Для этого нужно сказать: «Мой портфель» или «Мои активы», а также выбрать нужный счет.

Обновления доступны пользователям Telegram, чат-бота зовут «Ева, ваш биржевой помощник». В скором времени новый функционал станет доступен и в WhatsApp, отметили в компании «БКС Мир инвестиций».