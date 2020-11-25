Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает уход с рынка некоторых убыточных банков и считает, что необходимо создать законодательную базу для цивилизованного разрешения таких ситуаций. Мнение депутата приводится в сообщении Госдумы, посвященном прошедшему там обсуждению основных направлений денежно-кредитной политики на 2021—2023 годы.

По словам Аксакова, ситуация в банковском секторе «выглядит вполне благополучно», но необходимо признать и риски, с которыми сталкиваются кредитные организации.

«Первый риск — это отток средств населения из вкладов на фондовый рынок. С одной стороны, мы получаем неплохой ресурс через фондовый рынок, в том числе длинный ресурс для экономики, но, с другой стороны, ослабляется ресурсная база для кредитных организаций, а это чревато в том числе и сокращением кредитования», — пояснил он.

Еще один риск — это число убыточных банков: на последнюю отчетную дату их было 125, отметил парламентарий. «Непонятно, как эти банки будут выходить из той ситуации, в которой они находятся; вполне вероятно, что некоторые из них будут вынуждены уйти с рынка», — сказал он. По мнению Аксакова, необходимо обратить внимание на законодательное регулирование цивилизованного выхода банков с рынка.



«Мы серьезно работаем над рядом законов по репрессивным мерам в отношении тех банков, которые вели недобросовестную политику. Но есть банки, где добросовестные собственники хотели бы выйти из этого бизнеса, и очень важно дать законодательные возможности, чтобы эти банки могли цивилизованно выходить из соответствующей ситуации», — заявил председатель комитета по финрынку.