Госдума в среду одобрила в первом чтении законопроект об усилении наказания для нелегальных кредиторов. Документ вносит изменения в статью 14.56 КоАП. Также поддержан законопроект об уголовной ответственности за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и кредитов гражданам.

Статья 14.56 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юрлицами и ИП, не имеющими права на ее осуществление. В настоящее время предусмотрен штраф для должностных лиц — в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 50 тыс. рублей). Инициатива, прошедшая первое чтение, предлагает изложить статью в новой редакции.



В соответствии с предлагаемыми поправками за вышеуказанные правонарушения устанавливается ответственность: для должностных лиц — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток; для юрлиц — наложение штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток.

За повторное нарушение, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, грозит должностным лицам штрафом в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — штрафом в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток; юрлицам — штрафом в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Второй законопроект предусматривает дополнение УК РФ новой статьей. Предусматривается ответственность за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и кредитов гражданам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы до трех лет.