Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий не проводить периодическую специальную оценку условий труда на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями трудовой деятельности, если они не изменились и не было зафиксировано нарушений в сфере охраны труда.

«Речь идет фактически о том, чтобы единожды проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда. Законопроект позволит однажды провести специальную оценку рабочих мест офисных сотрудников и не продлевать ее, если условия труда не изменились. Это снизит административную нагрузку на организации. По нашим оценкам, отказ от периодического проведения специальной оценки труда может затронуть 35% рабочих мест», — отметил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

В случае принятия законопроекта работодатели смогут не проводить периодическую специальную оценку условий труда на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда, если за прошедший период условия не изменились, а нарушений в сфере охраны труда не было зафиксировано.

Согласно действующему законодательству, период действия декларации соответствия условий труда нормативным требованиям охраны труда составляет пять лет. «По истечении этого срока необходимо проводить обязательную специальную оценку условий труда и продлевать ее срок даже в том случае, если за это время государственными надзорными органами на указанных рабочих местах не было выявлено нарушений в области охраны труда, сами условия труда не изменились и не произошло несчастных случаев на производстве», — уточнили в Минтруде.

Работодатель сможет не проводить специальную оценку по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих местах не изменились. «Если условия труда изменились, на предприятии были выявлены нарушения правил охраны труда, имели место несчастные случаи на производстве или были нарушения в области охраны труда, выявленные государственными надзорными органами, то необходимость проведения внеплановой специальной оценки условий труда сохраняется», — добавили в министерстве.