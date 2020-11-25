Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение о блокировке транспортных карт пенсионеров в Москве в связи с пандемией чрезмерным.

«Лично я считаю, что это чрезмерная мера. Потому что человек вынужден все равно доехать до банка, до аптеки. И мы таких людей просто загнали в неправовое поле. Они едут зайцами, они платят», — сказала Москалькова в среду в ходе научно-практической конференции «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика», комментируя блокировку транспортных карт людей старше 65 лет в Москве.

Она отметила, что эта тема находится в центре внимания уполномоченного по правам человека. «Мы будем давать рекомендации органам власти по таким вопросам», — сказала омбудсмен.