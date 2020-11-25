Чтобы запретить Google отслеживать местоположение iPhone, в учетной записи Google необходимо отключить параметр «история местоположений», пишет Business Insider.

Для этого следует запустить приложение Google на iPhone, далее в разделе «Управление учетной записью Google» нужно выбрать пункт «Конфиденциальность и персонализация» (также может называться «Данные и персонализация»). После этого необходимо сдвинуть влево переключатель «История местоположений», чтобы деактивировать данную функцию.

Если этот параметр включен, данные о геолокации передаются приложениям и службам Google.

Ранее эксперт назвал способ подделать геолокацию на смартфоне. Для этого лучше всего использовать технологию VPN. При этом он подчеркивает, что обход заблокированных Роскомнадзором ресурсов с помощью VPN нелегален.