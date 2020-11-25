Пост председателя правления Камского Коммерческого Банка заняла Лилия Байчурина. О соответствующем кадровом решении внеочередного общего собрания участников банка сообщается на его сайте.

Как отмечается в биографической справке, Лилия Байчурина работает в банковской сфере с 1994 года. Ее карьера началась с должности экономиста в Челныбанке. Более 20 лет она работала в банковских учреждениях Татарстана на различных позициях, в том числе занимала должности главного бухгалтера и управляющей филиалом. С 2017 года до настоящего времени Байчурина руководила операционным офисом банка «Аверс» в Набережных Челнах.

Байчурина окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Также имеет диплом Казанского (Приволжского) федерального университета по президентской программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ.

Предшественница Байчуриной на посту предправления Камкомбанка — заслуженный экономист Республики Татарстан Розалия Габдуллина, руководившая банком с 2001 года, избрана председателем его наблюдательного совета.



Кроме того, сообщается, что в число участников банка вошел 27-летний Айдар Гараев. Он окончил экономический факультет КФУ, а также получил степень магистра менеджмента и финансов Эдинбургского университета. «С момента завершения учебы Айдар работает в офисе глобальной консалтинговой компании KPMG в практике международного аудита в области финансов, ретейла, металлургии и здравоохранения. Обладает профессиональной степенью ACCA — Ассоциации дипломированных и сертифицированных бухгалтеров. Ключевой задачей Айдара является предоставление внешнего независимого мнения о наиболее актуальных трендах банкинга и финансов и участие в формировании стратегии и развитии бизнеса», — говорится в релизе.