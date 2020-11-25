Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 48 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,9575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 52,6 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,32—75,98 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,385 рубля, увеличившись на 70 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,7 тыс. сделок на 327,4 млн евро по курсам от 89,725 до 90,4325 рубля за евро.

Рубль сегодня держится скромнее, чем в предыдущие пару недель, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Просадка к доллару составляет около 0,5%, по евро — более 0,6%. Не помогает ни рост фондового рынка, ни цены на нефть, что, возможно, является следствием досрочного ухода нерезидентов на выходные. В четверг пара доллар/рубль может продолжить тестировать локальное дно в диапазоне 75—75,5. Евро будет держаться вблизи отметки 90, что, однако, не помешает ему краткосрочно сходить на 89,5 или даже чуть ниже», — комментирует эксперт.