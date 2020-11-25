Российские банки не поддержали законопроект, обязывающий их указывать причину отказа в кредите, поскольку такая инициатива не полезна для заемщика, а для них несет дополнительные расходы, сообщили в Ассоциации банков России (АБР).

Ранее в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает банки информировать заявителей о причинах отказа в предоставлении кредита. АБР указывает, что сегодняшнее законодательство предоставляет заемщику достаточно инструментов для получения полной информации о своем кредитном потенциале, включая бесплатную возможность запрашивать в БКИ кредитную историю и узнавать свой персональный рейтинг.

«Норма, обязывающая банки сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита, не раскроет клиенту его возможности по кредитованию, но при этом увеличит операционные расходы кредитных организаций», — отметили в ассоциации.

Также в АБР обсудили предлагаемую поправку в закон о потребительском кредите, обязывающую информировать граждан о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул. «Банки отметили, что уже сейчас по запросу предоставляют заемщику информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул», — заявили в ассоциации.