Банки сократили темпы закрытия отделений, несмотря на отток клиентов из них в пандемию, пишут «Известия» . Так, с мая по октябрь 2020 года прекратили работу 167 офисов финансовых организаций (0,8%), хотя с ноября 2019-го по апрель 2020-го было закрыто 256 отделений (1,3%), свидетельствуют данные ЦБ. В банках из топ-30 подтвердили тренд на сокращение закрытия офисов — они развивают удаленные каналы взаимодействия с клиентами и онлайн-сервисы, оптимизируют сеть отделений и делают их более технологичными.

В ВТБ рассказали, что открыли 29 новых отделений во время пандемии. Газпромбанк планирует увеличить сеть на 48 офисов в крупных городах, Новикомбанк — на четыре, Россельхозбанк также намерен расширять присутствие в регионах. Только пять банков заявили о закрытии офисов в этом году и связали это с оптимизацией сети и устранением дублирующих отделений. Закрытие точек сети продаж в банке «Зенит» объяснили оптимизацией деятельности, отказом от избыточной сети и развитием цифровых каналов обслуживания. О продолжении реструктуризации офисов рассказали в СберБанке. Там не закрывали отделения в прошлом году и не планируют их сокращение в будущем. Банк начинает предлагать в офисах новые форматы обслуживания.

Банки перевели на «удаленку» до 80% офисных сотрудников На фоне пандемии ряд банков начали практиковать гибридный режим, сочетающий работу сотрудников из дома и в офисе на постоянной основе.

Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе неэффективные офисы будут закрываться по мере развития у банков digital-решений коммуникации с клиентами. Банки не придут к полному закрытию офисов. Во-первых, потому что законодательство не позволяет открывать счета без идентификации клиентов, а курьерская доставка документов хорошо развита только у небольшой доли кредитных организаций. И во-вторых, офисы — это инструмент для рекламы продуктов и PR бренда, считают эксперты.

Они объясняют замедление процесса закрытия отделений ориентацией на потребности клиентов и тем фактом, что банковский сектор надеется на скорое прекращение пандемии и возвращение к обычной жизни. Свою роль играют и возросшая активность мошенников в Сети, и не слишком высокий уровень финансовой грамотности, и фактор привычки, к тому же некоторые услуги просто нельзя оформить дистанционно — арендовать сейфовую ячейку или сдать биометрию. В следующем году может снова проявиться тенденция на сокращение отделений, а также уход кредитных организаций вследствие отзыва лицензий, отметили эксперты.