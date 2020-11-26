«ДОМ.РФ» выделит 300 млн рублей на пилотную программу льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор госкорпорации Виталий Мутко. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать Банк ДОМ.РФ. По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же предполагается сделать и лимиты: до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн рублей в других регионах. Срок кредита не превысит 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 20%. Программа будет распространяться только на первичный рынок. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией.

По словам Мутко, сейчас ставка на ипотеку в сегменте ИЖС на 2—3 процентных пункта выше, чем по кредитам на покупку квартир в стандартных многоэтажных домах. Гендиректор «ДОМ.РФ» не исключил, что после отработки механизмов поддержки ИЖС на пилотной программе она может быть распространена на всех участников рынка.

По данным НКР, ставки по ипотечным кредитам на ИЖС превышают ставки по собственным программам банков на «первичку» в новостройках на 1—2 п. п. Уровень ставок по кредитам на ИЖС начинается от 8,5% и находится в среднем в интервале 9—11%, отметили в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Там оценивают спрос на ИЖС на пятилетнюю перспективу в 450—500 млн кв. м, или в 3 млн домов. По данным Frank RG, сейчас ипотеку на ИЖС выдают девять банков, диапазон ставок — от 7,14% до 17,74%, средняя ставка программ по всем банкам — 8,52%.

В НРА в числе проблем выдачи кредитов назвали низкую ликвидность загородных домов и, как следствие, высокие дисконты на продажу залогов в случае банкротства заемщика, сложности в оценке стоимости земельного участка и домов и недостаточное количество застройщиков с устойчивой кредитной историей.