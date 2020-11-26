Новая версия концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП), представленной в прошлом году ЦБ и Минфином, недавно была разослана по заинтересованным ведомствам, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Двое собеседников говорят, что в этом году ожидать внесения законопроекта в Госдуму уже не стоит. Еще один собеседник отмечает, что время для этого будет выбираться администрацией президента после изучения общественного мнения.

В этом году центр разработки концепции ГПП переместился из ЦБ в Минфин, рассказывали ранее несколько человек, близких к этим структурам. Однако в этом году работу над ГПП замедлило распространение пандемии, пояснил один из источников. По словам двух собеседников, несмотря на задержку, кардинальных изменений в концепции ГПП нет. Даже если ГПП по каким-то причинам не пройдет, в заинтересованных ведомствах есть другие варианты развития пенсионной системы без трансформации пенсионных накоплений в пенсионные резервы, отметили несколько человек, знакомых с обсуждением этой темы.

Минфин пока не доработал законопроект о ГПП Регулятор продолжает взаимодействие с финансовым ведомством по разработке документа.

Однако участники рынка опасаются, что представленные за последнее время несколько пенсионных и квазипенсионных проектов могут вступить в противоречие. По словам президента Национальной ассоциации НПФ Константина Угрюмова, необходимо не допустить регулятивного арбитража между этими проектами, чтобы защитить права и интересы миллионов граждан — нынешних и будущих клиентов НПФ. Также вызывает вопрос интерес граждан к представленным продуктам.

По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, при отсутствии обязательности или квазиобязательности взносов единственное, что может привлечь в долгосрочный пенсионный продукт новые деньги от граждан, — это серьезный пакет стимулов, включая значительное софинансирование со стороны государства.