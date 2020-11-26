Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило главу правительства Михаила Мишустина распорядиться о создании прозрачного механизма распределения разрешений Росавиации на полеты авиакомпаний по международным направлениям, пишут «Известия» . Он должен будет обеспечить российским перевозчикам равный доступ к открывающимся после начала пандемии маршрутам и защитить интересы авиапассажиров, говорится в письме организации.

С возобновления регулярных международных полетов правительство выделяет определенное количество частот (количество рейсов в неделю). Подавляющее их число получает «Аэрофлот», а другие авиакомпании, имеющие допуски на выполнение международных рейсов по этим маршрутам, ограничены в правах, говорится в обращении. Публично ни Росавиация, ни Минтранс не сообщали о критериях, по которым принимается решение о выдаче частоты отечественному перевозчику. Ограничение конкуренции ведет к увеличению тарифов.

Сервисы по продаже билетов фиксируют существенный рост цен на направлениях, полеты по которым разрешены только «Аэрофлоту». По данным Aviasales, билеты на декабрь этого года из Москвы в Бишкек в сравнении с тем же периодом прошлого года подорожали на 52%, перелеты из Москвы в Дубай — на 74%, в Белград — на 91%, в Минск — на 109%, в Нур-Султан — на 110%. В Tutu.ru фиксируют больший рост цен на билеты в Дубай — на 136%. Подорожали полеты в Нур-Султан — на 192%, в Бишкек — в 1,5 раза, в Минск — на 71%, в Белград — на 82%.

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Авиакомпании обеспокоены нынешней практикой распределения разрешений на международные полеты, так как механизм выбора компаний для выполнения возобновляемых рейсов не определен. Механизм распределения допусков был непрозрачным и до пандемии, но сегодня количество международных полетов сократилось, отметили они.

Источник издания в авиакомпании, входящей в десятку крупнейших перевозчиков, сравнил механизм распределения частот с «черным ящиком». По его словам, существует информационный вакуум от момента объявления оперштабом очередного направления до первого полета. Финальные решения, кто именно из авиакомпаний будет допущен к рейсам, как распределятся Росавиацией частоты, обозначенные оперативным штабом, остаются за кадром, отметил источник. Собеседник в другой авиакомпании добавил, что, несмотря на попытки авиационных регуляторов выравнять условия между перевозчиками, оперативный штаб принимает решения самостоятельно. При этом ни одна авиакомпания, кроме «Аэрофлота», не участвует в работе оперштаба.