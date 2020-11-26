Российские банки заключили с начала 2020 года свыше 13 тыс. соглашений на общую сумму 1 трлн рублей с субъектами малого и среднего предпринимательства для кредитования по льготной ставке не выше 8,5% годовых. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«В этом году в рамках программы, разработанной Минэкономразвития России, заключено свыше 13 тысяч кредитных соглашений на общую сумму более 1 триллиона рублей, по которым выдано более 800 миллиардов рублей», — рассказали в МЭР.

В пресс-службе напомнили, что весной текущего года в программу вносились антикризисные изменения, упростившие требования к заемщику. В том числе исключено требование об отсутствии задолженности по налогам, сборам, об отсутствии задолженности по заработной плате, об отсутствии просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по кредитным договорам, расширены возможности по рефинансированию кредитов. Также появилась возможность получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере торговли.

За время действия антикризисных изменений в апреле — ноябре уполномоченными банками было заключено более 11 тыс. кредитных договоров на общую сумму 813,8 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% запущена по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели в размере от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до десяти лет. Минфин РФ ранее отмечал, что в 2019 году не удалось выполнить показатель по объему финансовой поддержки МСП — из плановой суммы в размере около 1 трлн рублей была оказана поддержка на 750 млрд.

В министерстве вновь сообщили о планах снизить ставку по данной программе кредитования. Уже опубликован соответствующий проект постановления правительства РФ для общественного обсуждения. «Правительство прорабатывает вопрос снижения средней ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса с текущих 8,5% до не более чем 7% в 2021 году», — отметили в пресс-службе.



В обновленной версии нацпроекта МСП, куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, для новых кредитных договоров по этой программе ставку для заемщика планируется рассчитывать «как ключевую ставку Центрального банка РФ, действующую на дату заключения кредитного договора (соглашения), увеличенную не более чем на 2,75% годовых», добавили в министерстве.