📰 Минэкономразвития предложило резко сократить число документов, необходимых для поступления на госслужбу, а также для получения чиновниками пенсий и субсидий на недвижимость, пишут «Известия» . Об этом говорится в проектах постановлений правительства. В частности, предполагается, что вместо 22 справок, которые раньше были необходимы для трудоустройства в качестве чиновника, теперь останется только восемь. Это позволит сэкономить время и сделать процесс оформления более удобным, уверены в ведомстве. Инициатива лежит в тренде цифровизации и заботы о здоровье россиян: получать справки во время пандемии небезопасно, заявили эксперты. Впрочем, они не уверены, что большое количество документов когда-то выступало серьезным препятствием для соискателей вакансий в госструктурах.

📰 Антикризисные меры помогут российским банкам в этом году сэкономить на взносах в систему страхования вкладов 75 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Издание проанализировало финансовую отчетность банков по МСФО за девять месяцев 2020 года. Согласно ей, год к году крупнейшие банки (75% совокупного объема вкладов физлиц) сократили расходы на страхование вкладов на четверть. Формально у льгот по выплатам в фонд страхования вкладов нет срока действия, но в следующем году эксперты ожидают всплеска отзывов банковских лицензий, и пополнение фонда может оказаться уже гораздо более актуальным.

📰 Россияне сократили покупки новогодних товаров на фоне пандемии, пишет РБК . Продажи искусственных елок к Новому году в ноябре упали на треть по сравнению с прошлым годом, но общие траты на новогодние товары в ноябре выросли год к году на 15—20%, следует из данных аналитики «Платформы ОФД». Аналитики отмечают, что продажи новогодней атрибутики начались в магазинах еще в октябре. Ранее спрос ускорялся с наступлением более устойчивой «зимней погоды». Кроме погоды, фактором спроса эксперты называют и «ковид-напряженность», связанную с пандемией в России.

📰 Иноагентами в России с 2021 года могут быть признаны физлица, которые в интересах других государств занимаются политикой или ведут сбор информации, пишут «Известия» . Законопроект о новых нормах Госдума рассмотрит в декабре. Не исключено, что это произойдет уже 8 декабря, уточнил один из авторов инициативы Адальби Шхагошев. Как пояснили его коллеги, закон может коснуться гражданина любой профессии, а отвечать за реализацию новых норм будет поручено Минюсту. В парламенте и экспертном сообществе инициативу оценили неоднозначно: она защитит суверенитет России, но может быть критически воспринята населением.

📰 В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба: за январь — сентябрь продажи категории выросли на 2,9% год к году, до 552,7 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Участники рынка объясняют переориентацию потребителей на более дешевые и сытные продукты снижением доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте. В результате по итогам года объемы реализации хлебных изделий могут увеличиться на 60 тыс. тонн. Игроки ожидают снижения потребления хлеба после стабилизации экономической ситуации.

📰 Заместитель председателя совета директоров, бывший президент «Сибура» Александр Дюков сохранил лидерство в рейтинге топ-менеджеров — держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний, пишет Forbes . Дюкову принадлежит 3,95% акций «Сибура» общей стоимостью около 539 млн долларов. На втором месте — генеральный директор «ХК Юэсэм» Иван Стрешинский. Он владеет долей в 3% акций компании, она оценивается в 477 млн долларов. Третье место принадлежит председателю правления «Сибура» Дмитрию Конову с долей 3,2% акций холдинга, которая оценивается в 442 млн долларов.

