Российские ретейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года — «Черной пятницы — 2020», следует из информации ретейлеров, которую приводит РИА Новости.

«Черная пятница» символизирует начало традиционного рождественского сезона распродаж. Как напоминает агентство, традиция устраивать грандиозную массовую распродажу зародилась в США еще в XIX веке. В Америке акция стартует сразу после Дня благодарения, одного из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году распродажа приходится на 27 ноября.

В России «Черная пятница» проводится уже в восьмой раз. Ряд ретейлеров в маркетинговых целях запустили распродажи раньше пятницы. В распродаже примут участие более 200 российских сетей, магазинов и онлайн-площадок. Основные площадки, агрегирующие предложения ретейлеров в ходе акции, — сайты «Настоящая Черная пятница» (b-friday.com) и «Черная пятница» (blackfridaysale.ru).

На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций, Региональный общественный центр интернет-технологий и Ассоциация компаний интернет-торговли, на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли и компания «Блэк Фрайдэй».

По прогнозам АКИТ, в «Черной пятнице — 2020» примут участие больше продавцов по сравнению с распродажами предыдущих лет в связи с массовым переходом компаний в онлайн-формат на фоне коронавирусных ограничений. «Также в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства, продажи которых (онлайн. — Прим. РИА Новости) мы легализовали в декабре прошлого года и в мае текущего. Изменится и возрастной состав покупателей. Самый большой рост может показать аудитория потребителей в возрасте от 45 до 54 лет, которые ранее не были активны в онлайне и выйдут в Сеть только сейчас», — приводятся в сообщении ассоциации слова ее президента Артема Соколова.

Организаторы распродажи на площадке blackfridaysale.ru ожидают, что оборот реализованных по итогам распродажи товаров составит около 30 млрд рублей, сообщили РИА Новости в «Блэк Фрайдэй». По прогнозам компании, количество онлайн-покупателей в 2020 году составит 3 млн человек.

Одна из крупнейших мировых онлайн-площадок eBay также проанализировала показатели «Черной пятницы» прошлых лет. В релизе компании выделяются следующие тренды: российские онлайн-покупатели предпочитают веб-версии сайтов приложениям ретейлеров, пик их активности в распродажу приходится на период с 10:00 до 12:00, а наибольшая доля выручки приходится на категорию мобильных телефонов и смартфонов.



Как указывает РИА Новости, бытует мнение, что во время распродажи недобросовестные продавцы часто имитируют скидки на товары, — такие комментарии можно встретить в соцсетях. Поэтому участники акции могут стремиться самостоятельно контролировать справедливость скидок у продавцов в «Черную пятницу». «Планируя распродажи, мы тщательно проверяем предложения продавцов: чтобы товар попал на распродажу, у него должна быть самая низкая цена за 90 дней, а рейтинг магазина — выше 90% или равен 90%», — рассказали информагентству в пресс-службе компании «AliExpress Россия».