Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров до 15 декабря обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству РФ… обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования», — говорится в сообщении.
Срок выполнения поручения — до 15 декабря, ответственный — глава правительства Михаил Мишустин.
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