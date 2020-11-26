Введения новых санкций на операции с российским государственным долгом нельзя исключать, однако такое развитие событий маловероятно. Об этом сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич.

«Мы привыкли жить в условиях санкций. Безусловно, санкции нас сделали сильнее. Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского долга, но считаем их маловероятными», — сказал Казакевич.

По его словам, введение новых санкций будет противоречить интересам иностранных инвесторов. «Достаточно вспомнить доклад американского казначейства полутора — двухлетней давности, где были даны ответы на вопрос, почему лучше не вводить массированные санкции в отношении российского долга, потому что мы достаточно глубоко интегрированы в мировой финансовый рынок, соответственно, возможные такие враждебные решения в отношении российских долговых инструментов бумерангом прилетят к инвесторам тех стран, которые такие решения принимают», — добавил Казакевич.