На российском фондовом рынке в III квартале 2020 года продолжился бум розничных инвесторов, констатирует Банк России: брокеры за отчетный период получили 1,6 млн новых клиентов — физических лиц, что стало рекордным квартальным ростом. При этом большую часть клиентов по-прежнему привлекают банки с брокерской лицензией. Число индивидуальных инвестиционных счетов превысило 2,9 млн, из них 525 тыс. было открыто только за III квартал.

Стоимость активов на ИИС выросла на 39,6 млрд рублей и достигла 285,5 млрд. На брокерских счетах находятся активы на общую сумму 12,7 трлн рублей, из которых 1,3 трлн прибавилось только за последний квартал.



Для доверительных управляющих III квартал стал лучшим с начала года. Стоимость активов в доверительном управлении за этот период выросла на 9,1%, превысив 1,4 трлн рублей. К управляющим пришло 79,3 тыс. новых клиентов, причем все они — физические лица. Общее число клиентов составило почти 480 тыс.