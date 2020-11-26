Президент РФ Владимир Путин поручил проработать временные льготы для работодателей по уплате страховых взносов на сотрудников, принятых по направлению органов службы занятости. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам недавней встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей опубликован на сайте Кремля.

В частности, правительству РФ поручено рассмотреть вопросы, касающиеся повышения уровня занятости населения, в том числе «временного установления для работодателей льгот по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование работников, принятых на работу по направлению органов службы занятости из числа граждан, зарегистрированных в установленном порядке в качестве безработных».



Также Кабмину поручено проработать вопрос о частичном возмещении за счет средств федерального бюджета расходов работодателей на подготовку и дополнительное профессиональное образование таких сотрудников.