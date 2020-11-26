У Кремля нет понимания, как долго отдельным группам россиян придется жить в режиме экономии из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия», — пояснил он, добавив, что «сейчас прикладываются максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации», которая поможет замедлить и в перспективе предотвратить дальнейшее распространение инфекции.