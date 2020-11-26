В Госдуме прошел третье чтение закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно принятому документу, в 2021 году доходы федерального бюджета РФ составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн, дефицит — 2,75 трлн (2,4% ВВП). Прогнозный объем ВВП — 115,53 трлн рублей.

На ЖКХ выделяется 322,5 млрд рублей, на образование — 1,08 трлн, на здравоохранение — 1,12 трлн, на социальную политику — 5,6 трлн. Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,5 трлн рублей. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 251,7 млрд рублей.

На 2022 год доходы утверждены в размере 20,6 трлн, расходы — в размере 21,88 трлн, дефицит бюджета — в размере 1,25 трлн рублей (1% ВВП). Объем ВВП прогнозируется на уровне 124,22 трлн рублей.

На ЖКХ выделяется 306,7 млрд, на образование — 1,04 трлн, на здравоохранение — 1,1 трлн, на социальную политику — 5,7 трлн рублей. Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 257,3 млрд рублей.

В 2023 году доходы бюджета должны составить 22,3 трлн рублей, расходы — 23,67 трлн, дефицит — 1,41 трлн (1,1% ВВП). Прогнозный объем ВВП составляет 132,82 трлн рублей.

На ЖКХ выделяется 424,5 млрд рублей, на образование — 1,08 трлн, на здравоохранение — 1,1 трлн, на социальную политику — 6,05 трлн рублей. Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн рублей. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 325,1 млрд рублей.

Володин: Россия преодолевает экономический кризис из-за пандемии «не за счет народа» Говоря о рассмотрении проекта федерального бюджета, политик признал, что следующий год будет сложным.

«Поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма составит 638,9 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций (421,2 миллиарда рублей в 2021 году), на снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам, в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5%, — в 2021 году на эти цели будет направлено 12,6 миллиарда рублей, а в 2022 и 2023 годах сумму планируется увеличить почти вдвое», — сообщал ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

«К бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства. Из них принято 669», — указывал он.

В сообщении Госдумы отмечается, что при обсуждении главного финансового документа особое внимание депутаты уделили поддержке регионов.



К третьему чтению подготовлен расширенный проект постановления, где депутаты сформулировали задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета.