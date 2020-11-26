Срок предоставления бюджетных кредитов регионам продлен. Соответствующий закон Государственная дума приняла закон в третьем, окончательном чтении, сообщается на ее сайте.

Срок увеличен со 180 до 240 дней. «Поправки позволят регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач», — отмечают в Госдуме.

«Все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию нацпроектов. Еще одна поправка позволит обеспечить в текущем году за счет бюджетных кредитов под 0,1% рефинансирование задолженности регионов по казначейским кредитам со сроком погашения до 1 июля 2021 года. Тогда субъектам Федерации не придется в конце года занимать в коммерческих банках, чтобы погасить казначейские кредиты», — пояснял ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Закон также позволит обеспечить в текущем году за счет бюджетных кредитов рефинансирование задолженности регионов по казначейским кредитам. Срок погашения — до 1 июля 2021 года.

До конца 2020 года приостанавливается положение Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам за счет отчислений по налогам и сборам. Фактически это будет означать, что на регионы не будут наложены санкции за формально просроченную задолженность.



С 25 ноября на 15 декабря будет сдвинут предельный срок погашения казначейских кредитов.