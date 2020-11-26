Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем традиционном обзоре финансовой стабильности прогнозирует сложные времена для коммерческих банков зоны евро. Это продлится, считает регулятор, как минимум в течение следующего 2021 года.

В опубликованном на сайте регулятора документе говорится, что восстановление прибыли банковского сектора до уровня прошлого 2019 года прогнозируется не раньше 2022-го. Такая ситуация, в свою очередь, будет все это время оказывать негативное влияние на состояние всей европейской экономики за счет снижения потенциала кредитования.

Лагард: экономика еврозоны не сможет восстановиться до докризисного уровня в 2021 году Глава Европейского центрального банка заметила, что новости о появлении вакцины от коронавируса не повлияют на планы банка по стимулированию экономики.

По итогам текущего 2020 года, прогнозирует ЕЦБ, рентабельность собственного капитала (ROE) может составить только 1,7%. Год назад — в 2019 году — это было 6%.

Позднее банковский сектор, а вслед за ним и вся европейская экономика, начнет постепенно восстанавливаться, говорится в документе. ЕЦБ прогнозирует 3,1% в 2021 году и 5% в 2022-м. Отмечается, что этот прогноз регулятора — не окончательный. Он может быть пересмотрен в сторону снижения в случае, если власти стран еврозоны введут новые ограничения из-за коронавируса.