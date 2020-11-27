Этот выпуск инвестшоу «Это к деньгам» получился самым музыкальным. Поводов для пения у ведущих было достаточно — портфели чувствуют себя куда лучше, чем на прошлой неделе. Но останавливаться на достигнутом участники шоу не собираются. Темой нового выпуска стали биржевые товары. Частный инвестор, специалист по срочным рынкам Илья Коровин сделал экскурс по товарному ассортименту Московской и Санкт-Петербургской бирж, рассказал о плюсах и минусах инвестиций в товары через ETF и фьючерсы, о том, чем опасны производные финансовые инструменты, как снизить риски работы с ними. Обсудили также, от чего сейчас зависят цены на нефть и каких неприятностей можно ожидать от вложений в золото.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» стартовал 16 октября. Он рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.



Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

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