Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании с компании «Открытие Промышленные инвестиции» 873 млн долларов по кредиту, выданному на покупку алмазодобытчика «АГД-Даймондс». Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает ТАСС.

Сделка по продаже одного из крупнейших алмазодобывающих предприятий в России «Архангельскгеолдобыча» (АГД) компании «Открытые Промышленные инвестиции» за 1,45 млрд долларов была закрыта три года назад — 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку. ВТБ выступал кредитором ОПИ в сделке по покупке алмазного актива.



Как подчеркивали в ВТБ в начале июля, иск обусловлен тем, что компания перестала исполнять обязательства по предоставленному банком кредиту. Также ВТБ связывает иск с риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями Федеральной антимонопольной службы.