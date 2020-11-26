Мурманская и Псковская области, Республики Алтай и Тыва, а также Ненецкий автономный округ в 2020 году полностью решили проблему долгостроев и обманутых дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

«В настоящее время в пяти регионах нет проблемных объектов, в них проблема обманутых дольщиков была полностью решена в этом году. Это Мурманская, Псковская области, Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ», — приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Закон освободил обманутых дольщиков от налога при перепродаже проблемного жилья Нововведение будет распространяться на доходы физлиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года.

В целом за 2019—2020 годы Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение по 461 долгострою, добавил вице-премьер.

Согласно Единому реестру проблемных объектов, сегодня в России более 2,9 тыс. домов в 73 регионах признаны долгостроями. Их общая жилая площадь достигает более 17,3 млн кв. м.