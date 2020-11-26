Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 75,595 рубля. С начала торговой сессии было проведено 43,5 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,3025—75,765 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,385 рубля, уменьшившись на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,4 тыс. сделок на 275,9 млн евро по курсам от 89,8875 до 90,25 рубля за евро.

Рубль практически не изменился к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. «Рубль сегодня торговался на фоне снижения цен на нефть и консолидации валют развивающихся стран. Однако этого не хватило для существенного снижения национальной валюты. До конца недели ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам на фоне низкой активности игроков», — комментирует эксперт.