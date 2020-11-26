Переток сбережений населения с депозитов в инвестиции чреват усилением рисков мисселинга, оттоком средств из российской экономики и ростом системной значимости фондового рынка, следует из «Обзора финансовой стабильности за II—III кварталы 2020 года» Банка России.



«Во-первых, может усиливаться риск мисселинга (введение в заблуждение покупателя по отношению к существенным условиям вложений средств)», — говорится в обзоре ЦБ.

Во-вторых, если существенная часть вложений направляется в инструменты иностранного фондового рынка, то аналогично вложениям в наличную иностранную валюту данный процесс, по сути, отражает отток средств из российской экономики и несет соответствующие риски, отмечает регулятор.

«В-третьих, возрастает системная значимость фондового рынка и рисков некредитных финансовых организаций», — отмечается в документе. С одной стороны, конъюнктура фондового рынка становится существенным фактором для благосостояния граждан, с другой стороны, участие розничных инвесторов может усиливать волатильность фондового рынка.

«Для Банка России это обусловливает необходимость большего акцента на мониторинге данных рисков, в будущем могут понадобиться дополнительные инструменты для их купирования», — заключает регулятор.