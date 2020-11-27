XV ежегодная конференция «Управление проектами 2020: новый рубеж» состоится 7—9 декабря 2020 года.
Конференция «Управление проектами» — это:
- Максимальный интенсив. Трехдневное погружение в российскую практику Project Management.
- Контент. Мировые и российские тренды проектного управления, новый PMBoK и самые громкие кейсы 2019—2020.
- Мастер-классы. Современные реалии проектного менеджмента сквозь призму практического опыта от лучших российских тренеров-практиков.
- Отзывы участников. Более 80% принявших участие в мероприятии в течение последних трех лет оценили его на пять из пяти.
- Wow-effect! По-настоящему полезный, драйвовый, энергичный и насыщенный интенсив, который прокачает ваши навыки PM.
В этом году для желающих принять участие в мероприятии будет доступен полноценный онлайн-формат:
- Прямая интерактивная трансляция в высоком качестве.
- Запись трансляции также будет предоставлена после мероприятия.
- Официальный Telegram-чат мероприятия для общения между участниками.
- Полноценный доступ ко всем спикерам: возможность задавать свои вопросы до, во время и после конференции. А ответ на них прозвучит со сцены или появится в чате после мероприятия.
- Участие в формировании повестки конференции. Задать свой вопрос или вынести на общее обсуждение темы можно уже сейчас, воспользовавшись формой обратной связи.
- Зрителям интернет-трансляции наравне с офлайн-участниками будут предоставлены все материалы конференции, включая презентации спикеров.
Регистрация на мероприятие открыта.
Контакты организаторов: Елена Проненко, руководитель отдела продаж и маркетинга; e-mail: e.pronenko@infor-media.ru. Тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272.