МТС Банк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Основательный» с накопительным страхованием жизни. Для размещения средств под повышенную ставку нужно получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Особые условия действуют до 30 ноября.



«Вклад открывается на полгода или на год, гарантированная доходность по нему составляет 6,5% годовых — сегодня это привлекательная ставка на рынке депозитов», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.



Открывая вклад «Основательный», клиент одновременно заключает договор накопительного страхования жизни с ООО «СК «Ренессанс Жизнь». Страховой взнос компания инвестирует в различные финансовые инструменты. Это дает клиенту возможность получить дополнительный доход по истечении срока действия продукта.

Накопительное страхование жизни (НСЖ) — популярный способ инвестировать в будущее. В числе его преимуществ возможность получить налоговый вычет по полису страхования. Кроме того, средства, размещенные в НСЖ, не подлежат аресту, не могут быть конфискованы и не делятся супругами при разводе.

Минимальная сумма вклада «Основательный» — 60 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены, накопленные проценты выплачиваются в конце срока.

МТС Банк входит в топ-50 банков России по величине активов и является участником системы страхования вкладов. Средства на счетах клиентов застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей.

Банк располагает широкой филиальной сетью. Оформить специальное предложение могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Красноярска, Екатеринбурга и других городов России.

«Привлекательная ставка, возможность дополнительного дохода по НСЖ, развитая региональная сеть банка», — перечисляет преимущества спецпредложения МТС Банка эксперт.