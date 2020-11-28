Доля заемщиков МФО с плохой кредитной историей в 2020 году выросла на 10%. Таковы данные исследования микрокредитной организации Creditter.

Так, за январь — ноябрь текущего года доля заемщиков с плохой кредитной историей варьировалась от 31% до 47%. За прошедший год показатель вырос на 2—10% в зависимости от региона.



«В каждом регионе ситуация отличалась, как и динамика прироста. Так, в Москве доля таких клиентов составила 33%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос лишь на 2%, в Санкт-Петербурге доля составила 37%, а прирост за год — 8%, в Самаре и Екатеринбурге —– 36% (прирост — 6%), в Новосибирске — 38% (прирост — 6%), в Красноярске — 39% (прирост — 5%). Максимальное количество заемщиков с плохой кредитной историей было зафиксировано в Еврейской автономной области — рекордные 47%. В Кемерово доля составила 44%, в Республике Тыва, Алтайском крае и Бурятии — 43%», — сказано в сообщении.

Лучше всего ситуация в Пензе — доля заемщиков с плохой кредитной историей здесь минимальна и составляет 31%, в Мордовии — 32%, в Ямало-Ненецком АО и Смоленске — 33%, в Перми — 34%, заключили в Creditter.