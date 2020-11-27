Онлайн-мошенники все активнее осваивают жилищную сферу — за последний месяц появилось около десяти фейковых сайтов, мимикрирующих под базу недвижимости ЦИАН, пишет «Коммерсант» . Это обнаружил Telegram-канал @In4security. Мошенники под видом арендодателей атакуют пользователей досок объявлений «Авито» и «Юла»: перенаправляют их на фейковые сайты аренды квартир, похожие на ЦИАН, где уговаривают перевести предоплату за аренду, после чего пропадают. Всплеск нового типа мошенничества подтвердили и в самом ЦИАН. Компания уже наняла организации, специализирующиеся на защите от мошенничества, а также сама работает над предупреждением клиентов и блокировкой доступа хакеров к контактной информации пользователей.

Ссылки на фейковые сайты, похожие на ЦИАН, фиксируют и в компании Bi.zonе.

Как отметили аналитики, в атаки на сервисы аренды квартир вовлечены те же группировки, которые создавали фейковые сайты популярных курьерских служб. Если раньше злоумышленники чаще атаковали крупные зарубежные площадки, то сейчас активность нацелена на сервисы России и ближнего зарубежья. По предварительной оценке, во втором полугодии домены, ориентированные на российскую аудиторию и содержащие названия известных сервисов, регистрируются в 2,5 раза чаще, чем в первом, говорит сооснователь и операционный директор BrandMonitor Кирилл Кириллов. С начала июля было заблокировано несколько тысяч мошеннических сайтов, содержащих названия известных компаний, которые выглядят следующим образом: name-pay.ru, www-name.ru, name2.ru, namescan.ru, name-baza.ru, www-name.online, отметил Кириллов.

В России выросло число преступлений с недвижимостью Мошенники обещают сделать все дешево и ответственно, но исполнять свои обещания не спешат.

По данным аналитического сервиса Statonline.ru, сейчас в зоне .ru активны 30 доменов, которые в названии дают отсылку к базе ЦИАН, такие как Cian-mebel.ru, Cian-dom.ru, Cian-shop.ru.

По словам экспертов, количество сдаваемых в Москве квартир выросло до рекордного уровня, поэтому неудивительно, что на фоне роста количества объявлений растет и объем мошеннических схем. Причины всплеска регистраций доменов, как правило, ситуативные — высокий сезон аренды жилья, рекламная кампания сервиса или просто появление мошенников, которых заинтересовала тема, полагают эксперты.