Госдолг России в 2021 году может достигнуть 24% ВВП, что на 3,7 процентного пункта больше, чем запланировано проектом бюджета, пишут «Известия» . Такая информация содержится в программе управления госфинансами, разработанной правительством. В документе говорится, что в 2021, 2022 и 2023 годах госдолг страны не должен превышать 24% ВВП, в 2024 году планка будет понижена до 20%. В проекте бюджета речь идет о 20,3%, 20,8% и 21,3% — максимально безопасных уровнях, по мнению Минфина. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что подобный рост заимствований для России безопасен, он по-прежнему остается одним из самых низких в мире. Однако превышать эту черту, по мнению главы Минфина, не стоит.

В Минфине заявили, что 2020 год — уникальный для российского бюджета. Ведомство исходит из того, что существенного увеличения заимствований по сравнению с плановыми значениями в следующие годы не потребуется, но при необходимости готово проявить гибкость. Там отметили, что госзаимствования — не единственный источник финансирования дефицита бюджета, и, по проекту изменений долгосрочного бюджетного прогноза, уровень госдолга не превысит 24% ВВП до 2036 года.

Счетная палата выявила риски неконтролируемого роста госдолга регионов Счетная палата проверила формирование долгов Республики Мордовии и Псковской области.

По мнению экспертов, увеличение госдолга до 24% возможно при консервативном сценарии, если мировая и российская экономики останутся под давлением весь следующий год из-за продолжающейся пандемии. Но поскольку правительство избегает существенных трат из ФНБ, единственным действенным способом балансировки бюджета без усиления налоговой нагрузки будет наращивание заимствований. Госдолг в 24% ВВП не представляет опасности для России, но достигнуть таких предельных значений едва ли удастся, полагают эксперты. По их мнению, скорее всего, не найдется столько потенциальных корпоративных кредиторов, которые будут готовы купить ценные бумаги России. Увеличение госдолга в процентах необязательно означает фактический рост заимствований: в ближайшие годы задолженность в номинальном выражении может остаться такой же или вырасти из-за ослабления рубля, а ВВП будет только сокращаться, что тоже изменит долевое соотношение, пояснили эксперты.