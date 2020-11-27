Краудфандинговая платформа «Поток» создает новый механизм привлечения и вложения средств — через закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), пишет «Коммерсант» . Новый ЗПИФ «Поток первый» станет одним из инвесторов платформы. Совладельцы краудфандинговой площадки «Поток», руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко стали инвесторами ЗПИФ «Поток первый» под управлением УК «Велес Менеджмент».

На первом этапе фонд будет участвовать в выдаче займов на платформе параллельно с остальными инвесторами «Потока» и на тех же условиях. В целевой модели ПИФ будет финансировать определенную долю каждого займа, его портфель будет представлять уменьшенную копию всего портфеля платформы, пояснил Попов. В дальнейшем средства ЗПИФа через «Поток» смогут привлекать МСП, которым нужен единственный инвестор, а не множество, как это обычно происходит на площадке.

Привлечение ЗПИФа даст дополнительное финансовое плечо, и этот инструмент рассчитан уже не столько на микробизнес, сколько на средний, отметили эксперты. Займы с корпоративным участием, к которым и относится конструкция со ЗПИФом, в ближайшие три года могут составить до 80% всех займов, выданных на крауд-платформах.

Клиенты краудфандинговых площадок зачастую по разным причинам не могут получить банковское финансирование, что несет риски, связанные с их платежеспособностью, для пайщиков фонда. Поэтому пока они ограничены совладельцами самого «Потока», но со временем ситуация может измениться, считают эксперты. Так как заемщиками ЗПИФа будут выступать компании, которые не удовлетворяют банковским требованиям, УК необходимо обосновать, что выдача займов не принесет убытков пайщикам. Также вернуть досрочно (до окончания фонда) все вложенные средства будет достаточно проблематично, отсутствие четкой системы выхода из проекта является сдерживающим фактором для инвесторов, полагают эксперты.