📰 ЦБ обсудил с представителями банковского рынка перспективы внедрения цифрового рубля, пишет «Коммерсант» . Банкиры совершенно по-разному понимают назначение возможной новой валюты. Сходятся они только в том, что кредитные организации обязательно должны участвовать в процессе ее становления. На этом пути обнаружилась масса как идеологических, так и технологических проблем. Банкиры ждут от ЦБ «больше конкретики», а ту, что уже есть в вышедшем в октябре докладе регулятора, «не воспринимают всерьез».

📰 В ноябре стоимость звонков для россиян, путешествующих в Белоруссию, снизилась в 4—35 раз, цены за СМС — в 3—12 раз, а плата за Интернет — в 7—120 раз, пишут «Известия» . Такие подсчеты сделали в Минцифры. Цены снизились за счет того, что ставка взаиморасчетов между российскими и белорусскими операторами связи была снижена с 30 до 1,5 цента США в рамках отмены роуминга между двумя странами. Белоруссия — популярное направление у российских абонентов, и снижение межоператорских тарифов сказалось на конечных ценах для клиентов, говорят аналитики. Они полагают, что могут появиться и специальные тарифные опции, предполагающие льготный роуминг в соседней республике.

📰 Россия не торопится делить налоги с другими странами, пишут «Ведомости» . ОЭСР выпустила ежегодный отчет об использовании в мире так называемых процедур взаимного налогового согласования (МАР): национальные налоговые службы договариваются с налоговиками в другой стране о том, какие налоги и в каком объеме взыскивать с международной компании в каждой юрисдикции. Однако Россия остается в стороне от этого глобального тренда: на начало 2019 года в РФ велась 21 взаимосогласительная процедура, еще девять стартовали в течение года. В ОЭСР считают, что все они закончились безрезультатно. Как отмечают эксперты, вопросы о несправедливом обложении международных компаний в России возникают довольно часто, особенно у компаний, головной офис которых находится в другой стране, а здесь работает «дочка».

📰 Сохранение ограничений вплоть до момента прохождения пика смертности от COVID-19 приводит к более выраженному восстановлению экономики, пишет «Коммерсант» . Это следует из отчета Всемирного банка, проанализировавшего действия разных стран в ходе первой волны пандемии. Другим фактором, ведущим к более быстрому восстановлению экономики, назван уровень доверия к решениям властей. Во время второй волны авторы исследования призывают правительства снимать ограничения «осторожно и постепенно», а также быть «прозрачными» в своих намерениях и действиях.